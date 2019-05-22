Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bodrum'dan Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na jet-ski ile kaçmak isteyen 3 Filistin uyruklu kaçak göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Öğle saatlerinde devriye görevi yapan sahil güvenlik botu tarafından Kargı Adası açıklarında tespit edilen şüpheli jet-ski durduruldu. Jet-ski'ye binen 3 Filistin uyruklu kaçak göçmenin yasa dışı yollarla Kos Adası'na geçmek istedikleri tespit edildi. Jet-ski ile birlikte sahil güvenlik botuna alınan kaçaklar Turgutreis Limanı'na götürüldü.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda işlemleri yapılan kaçakların emniyet güçlerine teslim edileceği öğrenildi.