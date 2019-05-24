Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Senarist ve yönetmen Yavuz Özkan'ın cenaze namazına, sanatçının ailesinin yanı sıra, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yönetmen Halit Refiğ, sinema eleştirmeni Atilla Dorsay, oyuncu Kerem Alışık, Rutkay Aziz, Mehmet Aslantuğ ile çok sayıda sanatçı da katıldı.

Oyuncu Kerem Alışık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk sineması için büyük bir kayıp olduğunu belirterek, "Yavuz ağabey, duruşu olan, üretkenliği, titizliği ve usta işi yönetmenliği ile çok güzel bir yere sahipti. Gülüşüne hiç acı tuz katmayan, alnı ak, başı dik bu zorlu yollarda hiç durmadan yürümeyi başarmış bir insandı. Bizim başka da bir hukukumuz var, aile dostum ve benim çok sevdiğim bir ağabeyimdi." dedi.

Alışık, Özkan'ın taşa toprağa gerek kalmadan kalplerine gömülü olduğunu söyleyerek, mekanı cennet olsun temennisinde bulundu.

Sinema eleştirmeni Atilla Dorsay, Özkan'ın önemli bir yönetmen olduğunu vurgulayarak, "1970 sonrasındaki o müthiş siyasal sinema hızlanmasındaki dönemde o da politik sinemaya atıldı. Üst üste yaptığı "Maden" ve "Demiryolu" filmleriyle bu türün Türkiye'de yapılmış en iyi örneklerini verdi. 1980 sonrasında askeri yönetimin hışmına uğrayarak 7-8 yıl Paris'te geçirdi. Döndü ve yine iyi filmler yaptı." ifadelerini kullandı.

Dorsay, Özkan'ın her filminde farklı oyuncularla değişik şeyler denediğine işaret ederek, son yıllarda İstanbul Sinema Festivali'nin ve SİYAD'ın onur ödüllerini almayı şiddetle reddettiğini aktardı.

Özkan'ın hastanede bir süredir tedavi gördüğünden haberi olmadığını aktaran Dorsay, "Kimse haber vermiyor. Hastalanmış eski bir dostu gidip hasta yatağında son kez görmek bir görev, ancak bu görevden mahrum kalıyorsunuz. Sonra günün birinde pat diye gidiyor. Buna isyan ediyorum, bu son zamanlarda benim birçok arkadaşım için oldu. Bizim de kabahatimiz var, teması daha iyi korumalıyız." şeklinde konuştu.

Oyuncu ve yönetmen Rutkay Aziz ise Özkan'ın ilkeli ve onurlu duruşuyla hep emekten yana bir dünya görüşüne sahip olduğunu ve Türk sinemasında işçi ve emekçi sınıfına seslenen önemli filmlere imza attığını dile getirdi.

Özkan'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Yavuz Özkan'ın öz geçmişi

Yozgat'ta 1 Ocak 1942'de dünyaya gelen Yavuz Özkan, tiyatro ve sinema alanında çeşitli çalışmalara imza attı.

"Bol ödüllü filmlerin yönetmeni" olarak bilinen Özkan, 1970'li yıllarda kısa filmler çekti ve film senaryoları yazdı.

Özkan, 1978 ve 1979'da Türkiye işçi sınıfının mücadelesini "Maden" ve "Demiryolu" filmleriyle beyaz perdeye taşıdı. 1980'de Paris'e giden usta sanatçı, burada da bir Fransız kanalı için "Sevgiliye Mektuplar" ve "Son Savaşçı" isimli iki televizyon filmi yazdı ve yönetti.

Türkiye'ye 1987'de dönüş yapan Özkan'ın filmleri yurt içi ve dışında birçok ödüle değer görüldü ve filmleri yurt dışında da gösterime girdi.

Yavuz Özkan, 1991 yılında da Türkiye Sinema ve Audiovisuel Vakfı'nın (TÜRSAK) kurucuları arasında yer aldı. Sinema alanında öğrenciler de yetiştiren Özkan, yaşamı boyunca "Filim Bitti", "Yengeç Sepeti", "Bir Kadının Anatomisi", "Hayal Kurma Oyunları" gibi yapıtların da aralarında bulunduğu 44 film yönetti.