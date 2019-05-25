Pendik'te bir alışveriş merkezinin sinema ve oyun salonunu bulunduğu katta yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle katı duman kapladı. Müşteriler panikle dışarıya çıkarıldı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak södürdü. Duman tahliye çalışması sürüyor.
Pendik'te alışveriş merkezinde yangın
25.05.2019 - 23:17 | Son Güncelleme: 26.05.2019 - 00:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Pendik'te bir alışveriş merkezinin sinema ve oyun salonunu bulunduğu katta yangın çıktı.
Kaynak: DHA
Etiketler : pendik,alışveriş merkezi,yangın,
627218 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/627218.aspx
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