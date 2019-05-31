Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Malatya Merkezli Gümüşhane ve Sivas’ta eş zamanlı yapılan operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait ikamet, araç ve iş yerlerinde yapılan aramada 324 adet sentetik ecza, 1,85 gram metamfetamin maddesi, 296 gram toz esrar maddesi, 36,5 gram sentetik kannabinoid maddesi ve toz haline getirilmiş 2,10 gram ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 13 şüpheliden 12’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Torbacılara operasyon: 12 tutuklama
31.05.2019 - 13:57 | Son Güncelleme: 31.05.2019 - 13:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 12’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Malatya Merkezli Gümüşhane ve Sivas’ta eş zamanlı yapılan operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait ikamet, araç ve iş yerlerinde yapılan aramada 324 adet sentetik ecza, 1,85 gram metamfetamin maddesi, 296 gram toz esrar maddesi, 36,5 gram sentetik kannabinoid maddesi ve toz haline getirilmiş 2,10 gram ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 13 şüpheliden 12’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Malatya,torbacı,operasyon,
628517 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/628517.aspx
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