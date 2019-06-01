Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle batı ve güneybatı zamanla kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 31 
İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 28 
İzmir: Az bulutlu ve açık 31 
Adana: Az bulutlu ve açık 34 
Bursa: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 30 
Antalya: Az bulutlu ve açık 27 
Samsun: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 22 
Trabzon: Parçalı bulutlu 23 
Erzurum: Parçalı bulutlu 23 
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 35 