Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Araştırma şirketi KPMG’nin araştırmasına göre, 2015-2017 yılları arasında 4,2 trilyon dolarlık bir hacme ulaşan sağlıklı yaşam ekonomisinde en büyük harcama kalemini kişisel bakım, güzellik ve yaşlanma karşıtı ürünler oluşturuyor. Global Wellness Institute’un 2018 araştırmasına göre küresel sağlıklı yaşam ekonomisinde en büyük harcama kalemini 1,083 trilyon dolarla kişisel bakım, güzellik ve yaşlanma karşıtı ürünler oluşturuyor. Bakım ürünlerini 702 milyar dolarla sağlıklı gıda, beslenme ve kilo verdirme ürünleri takip ediyor, üçüncü sıradaysa 639 milyar dolarla sağlık turizmi geliyor. İşte ilk 10 kalem:

¥ Kişisel bakım, güzellik ve yaşlanma karşıtı ürünler: 1,083 trilyon dolar

¥ Sağlıklı gıda, beslenme ve kilo verdirme ürünleri: 702 milyar dolar

¥ Sağlık turizmi: 639 milyar dolar

¥ Fitness ve mind body: 595 milyar dolar

¥ Önleyici/kişiselleştirilmiş hekimlik ve kamu sağlığı: 575 milyar dolar

¥ Geleneksel hekimlik: 360 milyar dolar

¥ Spa ekonomisi: 119 milyar dolar.