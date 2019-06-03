Mısır'ın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi EgyptAir'den yapılan yazılı  açıklamada, Sudan'daki olaylar nedeniyle Uluslararası Kahire Havalimanı'ndan  Uluslararası Hartum Havalimanın'na bugün yapılması planlanan uçuşun iptal  edildiği duyuruldu.

BAE merkezli havayolu şirketi Emirates de Dubai ile Hartum arasında  gerçekleştirilmesi planlanan 2 uçuşun iptal edildiğini duyurdu. Şirketten yapılan  yazılı açıklamada, Sudan'daki gelişmelerin yakından takip edildiği, duruma göre  bilgi güncellemesi yapılacağı aktarıldı.

Sudan ordusunun, Hartum'daki ordu karargahı önünde haftalardır  demokrasi nöbeti tutan halka sabah saatlerindeki müdahalesi sonucu 13 kişi  hayatını kaybetmişti.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz sebebiyle başlayan  gösterilerin hızla Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinden  sonra ordunun 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer  el-Beşir dönemi sona ermişti.

Ordunun ülke yönetimine el koymasının ardından sivil yönetime geçiş  için eylem yapan protestocular, geçiş hükümetinin nasıl oluşması gerektiğine dair  askeri yetkililerle müzakere yürütüyordu.