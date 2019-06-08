Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Malkara - Süleymanpaşa yolu üzeri, Çavuşköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çanakkale’den bayram dönüşü İstanbul istikametine seyreden Barış Gedik yönetimindeki otomobile, aynı yönde seyreden Almanya plakalı bir araç arkadan çarptı. Takla atan otomobil hurdaya dönerken, sürücü Barış Gedik ile araçta bulunan Hatice Gedik ve Gökmen Gedik yaralandı.

Olay yerinden ayrılan sürücüye tepki

Hafif yaralanan 3 kişi tedavilerinin ardından taburcu oldu. Kazadan yara almadan kurtulanların arasında bulunan Hüseyin Aktay, kendilerine çarpan aracın kadın sürücüsünün, olay yerinden ayrılmasına tepkili olduklarını söyledi.