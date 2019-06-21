Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinin  yarın akşama kadar parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç  kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu  Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Bilecik, Kastamonu, Sinop,  Gaziantep, Kilis ve Malatya'nın kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök  gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir ve  Kırıkkale'nin güneyi ile Kayseri'nin batısında yerel olarak kuvvetli olması  öngörülüyor.

Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış  anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve  tedbirli olunması gerekiyor.

Ülke genelinde hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı,  mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.