Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Sincik ilçesine bağlı Serince köyü Soğanlı mezrasında bulunan ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyen yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelerek yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, kısa sürede alevleri kontrol altına alarak söndürdü.



İtfaiye yangının sebebini araştırıyor