Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından beklenen yağış sabahın ilk ışıklarıyla geldi. Kent genelinde sabah saatleri itibariyle etkisini göstermeye başlayan yağış nedeniyle yer yer trafik kazaları meydana geldi. Sabah saatlerinde işine gitmeye çalışan vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Zaman zaman şiddetini artıran yağışa karşı vatandaşlar apartman kenarlarına ve otobüs duraklarına sığındı.
İstanbul güne yağışla başladı
11.07.2019 - 08:57 | Son Güncelleme: 11.07.2019 - 08:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da sabahın ilk saatleriyle birlikte etkili olan yağış, sabah işe giden vatandaşları olumsuz etkiledi.
Kaynak: İHA
Etiketler : İstanbul hava durumu,11 temmuz hava durumu,story_,
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