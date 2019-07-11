Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun'da 15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobilin devrilmesi sonucu bir çocuk öldü, 2'si ağır 5 çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.A (15), teyzesine ait otomobili alarak arkadaşları ile gezintiye çıktı.

Otomobil, Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda Bafra istikametine seyir halindeyken kumsala yuvarlandı. Kazada otomobildeki 6 çocuk yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan 3 çocuk Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanan diğer 3 çocuk ise özel bir hastanede tedavi altına alındı.

OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ömer Tuğrul Çakar (15) müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralı 2 çocuğun bilinçlerinin kapalı olduğu öğrenildi.