Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, yaptığı açıklamada, Cumayeri ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle bazı köy yollarının kapanması sonucu bir rafting tesisinde mahsur kalanların kurtarılması için kriz merkezi oluşturulduğunu söyledi.

Kriz merkezinde, Genelkurmay Başkanlığından kurtarma helikopteri istendiğini aktaran Vali Dağlı, 8 kişinin helikopterle bulundukları yerden alındığını belirtti.

Hava muhalefeti nedeniyle Düzce'ye iniş yapamayan helikopter, Yeni Sakarya Atatürk Stadı'na indi.

Sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen 8 kişi, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma, Toyatasa İlkyardım ve Yenikent Devlet hastanelerine kaldırıldı. Vatandaşlardan ikisinin vücudunun bazı yerlerinde kırıklar bulunduğu, genel sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi.