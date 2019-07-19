“Çingenelerle temas etmiyorum” şeklinde sözler sarf eden sanık hakkında “hakaret” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlarından üç yıl, dört aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame, Gaziosmanpaşa 19. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Selvi’nin avukatı Görkem Gökçe “Soruşturma aşamasında bir Roman vatandaşın yaptığı şikâyet de dosyamızla birleşti” diye konuştu.
Havalimanındaki küstaha 3 yıl, 4 ay
19.07.2019 - 02:44 | Son Güncelleme: 19.07.2019 - 02:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Havalimanı’nda 25 Nisan’da uçağı rötar yapan yolcu Fatma Funda Esenç, Çelebi Yer Hizmetleri personeli Tuğçe Selvi’ye hakaretlerde bulunmuştu. Selvi de kadın yolcu hakkında şikâyette bulunmuştu. Olaya dair Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dün tamamlandı.
Etiketler : havalimanı,Fatma Funda Esenç,
637987 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/637987.aspx
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