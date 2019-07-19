Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Çingenelerle temas etmiyorum” şeklinde sözler sarf eden sanık hakkında “hakaret” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlarından üç yıl, dört aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame, Gaziosmanpaşa 19. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Selvi’nin avukatı Görkem Gökçe “Soruşturma aşamasında bir Roman vatandaşın yaptığı şikâyet de dosyamızla birleşti” diye konuştu.