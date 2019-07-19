Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akyaka’ya bağlı Küçük Pirveli Köyü’nden tarlaya giden traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak devrildi. Kazada traktörde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılardan 2’isi traktörde sıkıştı. Olay yerine sağlık ekipleri ile itfaiye çağrıldı. Olay yerine giden Kars Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, traktörde sıkışan yaralıları sıkıştıkları yerden çıkararak ambulanslara taşıdı. Ambulanslarla Kars Haraki Devlet Hastanesi’ne sevk edilen yaralılardan birisi kolu koptuğu için Erzurum’a sevk edildi. Harakani Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza ile ilgili jandarma ekiplerince tahkikat başlatıldı.