Alınan bilgiye göre, Bornova ilçesi 7405/1 Sokak'ta bulunan bir ahşap palet fabrikasının depo bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi. Yangının kontrol altına alınması için helikopterin de kullanıldığı söndürme çalışmaları devam ediyor.
İzmir'de palet fabrikasında büyük yangın
26.07.2019 - 10:30 | Son Güncelleme: 26.07.2019 - 10:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir’in Bornova ilçesindeki palet fabrikasında büyük bir yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Bornova ilçesi 7405/1 Sokak'ta bulunan bir ahşap palet fabrikasının depo bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi. Yangının kontrol altına alınması için helikopterin de kullanıldığı söndürme çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : İzmir,Bornova,yangın,
639677 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/639677.aspx
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