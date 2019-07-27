Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Eşelek mevkiinde bulunan bir çöp bölgesinde çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede çevreye yayıldı. İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmalarına destek için bölgeye 1 helikopter de sevk edildi. Rüzgar sebebiyle kısa sürede büyüyen ve henüz kontrol altına alınamayan yangını adalılar panikle takip ediyor. Yangının, bölgedeki çöplerin yanması sonucu ortaya çıktığı ve kısa sürede büyüdüğü iddia ediliyor.