Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri kendinden haber alınmayan yaşlı kadın için seferber oldu. Yiğitler Mahallesi Saban Sokak'ta oturan Fethiye Vatansever'den (71), haber alamayan yakınları durumu polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Ekipler bölgede arama yaparken tam eve girmeye çalıştıkları sırada Fethiye Vatansever evine geldi. Ekipleri gören Fethiye Vatansever ne olduğunu anlamadı. Kendisinden haber alınamadığı için ekiplere haber verildiğinin söylenmesi üzerine Vatansever, gezmek için komşuya gittiğini söyledi. Yaşlı kadının komşu ziyaretinde olduğu anlaşılınca ekipler rahat bir nefes aldı.