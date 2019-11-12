Kaza, ilçenin Doyran Mahallesi Çınarlı sokağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaçam istikametine seyir halinde olan R.Ç. idaresindeki 55 ANF 89 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen Sami Sof (54) yönetimindeki 42 CRP 99 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Alaçam Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Samsun'da trafik kazası: 1 ölü
12.11.2019 - 18:30 | Son Güncelleme: 12.11.2019 - 18:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun’un Alaçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, ilçenin Doyran Mahallesi Çınarlı sokağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaçam istikametine seyir halinde olan R.Ç. idaresindeki 55 ANF 89 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen Sami Sof (54) yönetimindeki 42 CRP 99 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Alaçam Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Etiketler : Samsun,
662175 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/662175.aspx
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