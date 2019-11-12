Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, ilçenin Doyran Mahallesi Çınarlı sokağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaçam istikametine seyir halinde olan R.Ç. idaresindeki 55 ANF 89 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen Sami Sof (54) yönetimindeki 42 CRP 99 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Alaçam Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.