Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kazalar, Denizli-Antalya karayolu üzeri Kınıklı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilk kazada İsmail Sarıbağ idaresindeki 35 AAU 537 plakalı araç, kırmızı ışıkta bekleyen Yeter Taner yönetimindeki 20 BHT 52 plakalı arazi aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle hareket eden araç bu defa Musa Kazankaya’nın kullandığı 45 TY 219 ve plakalı araca çarptı. Zincirleme kazada İsmail Taner ve Kağan Sarıkaya yaralandı.

Bölgeye gelen polis ve 112 Acil servis ekipleri kazaya müdahale ederken bu defa ikinci kaza meydana geldi. Bu kazada ise Bilge Çamlıbel idaresindeki 20 HB 513 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol ortasındaki refüje çıkıp elektrik direğine çarparak durdu. Kazada araç içerisinde yolcu olarak bulunan ve isimleri henüz tespit edilemeyen 2 şahıs yaralandı. Her iki kazada da yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Meydana gelen kazalar sonrası yolda trafik bir süreliğine tek şeritten sağlanırken, kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.