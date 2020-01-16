Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde 13 Ocak günü meydana geldi. Bedirhan Bayraktar (36) arkadaşlarıyla buluştuğu pastanede otururken, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Bu sırada yanında bulunan bir kadın ise mermilerden son anda kurtuldu. Zanlı ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Saldırı anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Polis olayla ilgili 4 zanlıyı gözaltına alırken tabancayı ateşleyen zanlı aranıyor.
Pastanede otururken silahlı saldırıya uğradı, hayatını kaybetti
16.01.2020 - 08:59 | Son Güncelleme: 16.01.2020 - 09:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana'da pastanede arkadaşlarıyla oturan bir kişinin silahlı saldırıya uğrayıp hayatını kaybettiği anlar saniye saniye görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde 13 Ocak günü meydana geldi. Bedirhan Bayraktar (36) arkadaşlarıyla buluştuğu pastanede otururken, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Bu sırada yanında bulunan bir kadın ise mermilerden son anda kurtuldu. Zanlı ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Saldırı anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Adana,silahlı saldırı,
675359 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/675359.aspx
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