Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pivot Point Türkiye saç kesim eğitmeni Sinan Ergün'den Türkiye'de en çok tercih edilen saç kesim teknikleri hakkında bilgi verdi. Türkiye'de Avrupa'daki kesim modellerinin etkin olduğunu ve modanın yakından takip edildiğini belirten Ergün, Türkiye'de Fresh Cut Saç Kesim tekniğinin ve kısa modellerde ise Pixie tekniğinin son yıllarda öne çıktığından bahseden Ergün, Türkiye'de en çok tercih edilen 6 modeli ve bunların detaylarını şöyle sıraladı:

Küt kesim:

Saç uçlarının aynı hat uzunluğunda olduğu modeller bütünü. 0 derecelik açıyla saça herhangi bir hareket vermeden uygulanır kısa, orta veya uzun boy modelleri mevcuttur.

Katlı saç kesim:

Saç uçlarının aynı uzunlukta farklı hatlar üzerinde düşmesi ile oluşur. Katların yoğunluğu kullanılan açının yükseltilmesiyle arttırılabilir ya da düşürülmesiyle azaltılabilir. Açılar ve farklı uzunluklar kullanılarak model çeşitlendirilebilir.

Undercut saç kesim:

Altlar kısa üstler uzun saç modelleridir. Bağlantılı ve bağlantısız olarak iki gruba ayrılır. Bağlantılı modeller altlar ve üstler arasında geçiş bölümü oluşturularak kesilir. Bağlantısız modellerde de bu geçiş yoktur ve sert bir hat görüntüsü sağlanarak kesilir.

Pixie saç kesim:

Kısa modeller arasında en yoğun tercih edilen modeldir. Daha yoğun olarak undercut modeller ile birleşerek modern ve rahat kullanım sağlar. Saç uçlarındaki doğal görüntü ile hem sakin hareketsiz kullanımlarda hem de hareketli karışık kullanımlarda tercih edilebilir.

Kıvırcık saç kesim:

Dalgalı/kıvırcık saç kesim gerçekleştirilirken saçın çok fazla efile makasıyla inceltilmemesi gerekmekte. Saçın genelinde yuvarlak hatlar belirlenmeli ve kat oranı tamamen dalgaların ve saçın yoğunluğuna göre sağlanmalıdır. Eğer çok yoğun ve dalgalı bir modele çok fazla kat sağlanırsa, saç daha yoğun gözükecek ve kişinin kullanım rahatlığı bozulacaktır. Kıvırcık oranını arttırmak için burgu tekniği ile dalga içlerine dokular kazandırılabilir.

Fresh cut saç kesim:

Doğal ve soft katlarla oluşturulan orta boy saç kesim modeli. Belli belirsiz saç içerisindeki katlar sayesinde saçın hareketleri artar özellikle dalgalı şekillendirmelerde kullanım süresi daha uzun olur. Dikkat edilmesi gereken noktalar, kat boyları belirlenirken kesim alanındaki yoğunluk ve katların düşüş noktaları.

Sinan Ergün kimdir?

20 yılın üzerinde mesleki tecrübeye sahip Sinan Ergün, kuaförler için organize edilen Hairİst Yarışması'nı kazanarak 2012 Yılın Kuaförü Ödülü'nü almıştı. Geçtiğimiz günlerde kadın saçı üzerine online kuaförlük kursu veren Ergün'ün yakın zamanda ise erkek saç kesimi ile ilgili ikinci kursunu yayınlayacağı kaydedildi.