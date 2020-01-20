Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van’dan, 8 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Şerima için gelen anne Nazlı Sancar kararlılıkla eylemine devam edeceğini söyledi. Kızının hayatta olup olmadığını dahi bilmediğini dile getiren Sancar “HDP’den kızımı istiyorum. Kızımın hayalleri vardı, okumak istiyordu orada kalmasın” ifadesini kullandı. Kızına geri dönmesi için seslenen Sancar “Beni görüyorsan duyuyorsan gel kızım. Bütün annelerin çocukları da gelsin. Senin için canımı feda ederim. Kar da taş da yağsa buradayım. Sana gelinlik giydirmek istiyorum. Seni çok seviyorum. Gel Şeyma artık dayanacak gücümüz kalmadı” diye konuştu.

SENİ ÇOK ÖZLEDİK

Şırnak’ın İdil ilçesinden 5 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Mahmut için oturma eylemine dâhil olan baba Emin Arslan da evladını almadan eylemi sonlandırmayacağını belirterek “Oğlum sesimi duyuyorsan korkmadan çekinmeden devletine teslim ol, hiç bir ceza almasın. Seni çok özledik” dedi.