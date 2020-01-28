Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika deprem haberleri burada. Son gelen bilgiye göre; Manisa'da 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

4,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE ARTÇI DEPREM

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, saat 17.53'te yerin 7 km derinliğinde 4,1 büyüklüğünde bir artçı deprem daha oldu.

İlk gelen bilgiler, depremde can ve mal kaybı olmadığı yönünde.

Depremin ana merkezine en yakın köylerin Kafakurt, Alifakı ve Bostancı oldukları açıklandı.

Depremin ardından saat 14.45'te 3,5, 15.00'te 3,7, 15.08'de 3,2 büyüklüğünde artçı sarsıntılar gerçekleşti.

Manisa Akhisar'da 22 Ocak'ta saat 22.22'de 5,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

MANİSA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Kırkağaç ilçesinde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Herhangi bir olumsuzluk yok" dedi.

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Merkez üssü Kırkağaç olan 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeyle iletişime geçtiklerini söyledi.

Başta AFAD olmak üzere ekiplerin sahadan ilk bilgileri aldığını vurgulayan Deniz, "Herhangi bir olumsuzluk yok. Muhtar arkadaşlarla da görüşüyoruz. Arkadaşlarımız da Kırkağaç merkez ve mahallerini kontrol edecekler" diye konuştu.

KANDİLLİ RASATHANESİ 5,1 OLARAK AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi ise, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.