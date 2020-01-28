TBMM Genel Kurulu’nda beş partinin ortak önergesiyle verilen Devlet Mezarlığı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi kabul edildi.
Teklif ile cumhurbaşkanları Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanları, başbakanlar, Atatürk’ün silah arkadaşlarının eşleri vasiyetleri halinde Devlet Mezarlığı’na defnedilebilecek.
Devlet Mezarlığı Kanunu’nda değişiklik
28.01.2020 - 18:33 | Son Güncelleme: 28.01.2020 - 19:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Devlet Mezarlığı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.
TBMM Genel Kurulu’nda beş partinin ortak önergesiyle verilen Devlet Mezarlığı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi kabul edildi.
Etiketler : Devlet Mezarlığı,
677914 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/677914.aspx
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