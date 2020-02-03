Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Baba Ali Aygül de onları karşılamak için otogara geldi. Mürüvvet ve kızı Beyza otobüsten inip Aydın-Muğla kara yolunun Çine gidiş istikametindeki durağa geçmek istedi. Bu sırada Aydın’dan Muğla istikametine seyretmekte olan 09 HG 824 plakalı Şakir Ç. yönetimindeki otomobil Beyza Aygül’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle 7-8 metre fırlayan Beyza, anne ve babasının gözleri önünde hayatını kaybetti. Kızının ölümüne şahit olup yıkılan anne, uzun süre otobüs durağında gözyaşları içinde işlemlerin tamamlanmasını bekledi. Acılı anne, daha sonra polis ekipleri tarafından bir araca alındı. Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yapılan incelemelerin ardından Beyza’nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

İbrahim Kılınç AYDIN İHA

