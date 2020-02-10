Kilis’in Elbeyli ilçesinden yola çıkan tanklar, çevre yolu üzerinden Hatay’ın Suriye sınırındaki birliklere sevk edildi. Askeri sevkıyatın peyderpey devam ettiği bildirildi.
Hatay'ın Suriye sınırına tank sevkıyatı
10.02.2020 - 13:32 | Son Güncelleme: 10.02.2020 - 13:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kilis’ten Hatay’a tank sevkıyatı yapıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Türk Silahlı Kuvvetleri,
680463 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/680463.aspx
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