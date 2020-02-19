Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manisa’dan İstanbul’a misafirliğe gelen Hadiye Erkan, 5 Şubat tarihinde Pendik-Kadıköy hattındaki bir minibüse bindi. Erkan, telefonunu minibüse düşürdüğünü fark etmeden inerek bankaya gitti. Bankada işlemini yapmak için telefonunu çıkarmak isteyen Erkan, telefonunu bulamayınca panik yaşadı. Bankadaki görevliye telefon numarasını söyleyen Erkan, görevliden numarayı aramasını rica etti. Çalan telefonu minibüs şoförü Şebabettin Bilgiç’in açmasıyla Hadiye Erkan telefonunu minibüste unuttuğunu fark etti. Şoför Bilgiç, unutulan telefonu sahibine geri teslim etti. Telefonunu kaybetmesiyle çaresizliğe kapılan Erkan, telefonuna tekrar kavuşunca rahat bir nefes aldı.

Olay hakkında konuşan Hadiye Erkan, “Kaybettiğimi anladığımda bir anda çaresizlik hissettim. İstanbul’un da yabancısıyım. Ama çok kısa sürede bulundu ve teslim edildi. Bankada işim vardı işlemler için telefonumu çıkarmam lazımdı. Ama telefonumu bulamayınca gişedeki kıza beni aramasını söyledim. Karşı tarafta da şoför arkadaşımız çıktı, ve Kartal’dan gelip almamı söyledi. Çok mutluyum” dedi.

Minibüsünde unutulan telefonu sahibine teslim eden şoför Şebabettin Bilgiç, “Ablamın indiği esnada 2 - 3 dakika geçmedi telefon çaldı. Arka taraftaki yolcumuz telefon çalıyor dedi. Cevap verdik, hanımefendi telefonu araçta düşürmüş. Dernek tarafından Hadiye Hanım’a telefonunu teslim ettik” diye konuştu.