Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edilen bilgiye göre H.Ç. idaresindeki araç, sürücüsünü kırmızı ışığı ve ışıkta bekleyen araçları fark etmemesiyle araca çarptı. o araç ise kırmızı ışıkta en önde bekleyen T.Y. yönetimindeki araca çarptı. Kaza sonrasında 3 araçta da hasar meydana geldi. Kaza sırasında bir aracın sürücüsü yaralanırken acil müdahale olay yerinde yapıldı. Daha sonrasında ise sürücü Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü kaza sonrasında çok dalgın olduğunu ve acil durumunun olduğunu ifade etti.

Kaza nedeniyle yolda uzun süre araç kuyruğu oluştu. Olay yerine intikal eden trafik ekiplerince tutanak tutularak yol trafiğe açıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.