Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geçtiğimiz 24 Ocak'ta tur kafilesiyle gelen 69 yaşındaki Alman turist Karl Heinz Weiss'den 27 Ocak'tan bu yana haber alınmıyor. 27 Ocak'ta Girne'ye bağlı Alsancak köyünde bulunan Riverside tatil köyünde arkadaşlarıyla akşam yemeği yiyen Weiss'in daha sonra kayıplara karıştığı belirtildi. Weiss'in hayatından endişe eden oğlu Lars Laufer ise babasını bulmak için özel bir rehber eşliğinde KKTC'ye gelip yetkililerden yardım istedi. Alman turistin oğlu ayrıca, babasını görenlere seslenerek polise ihbarda bulunmalarını istedi.

Laufer, babasının 24 Ocak'ta turla KKTC'ye tatile geldiğini, babasını havaalanına kendisinin bıraktığını belirterek en son 27 Ocak akşamı Alsancak Riverside Garden Resort'da kaldığı otelde görüldüğünü ifade etti. Babası ile en son 24 Ocak'ta Skype üzerinden İsviçre'de yaşayan kız kardeşi ile birlikte görüştüklerini belirten Laufer, o tarihten itibaren haber alamadıklarını kaydetti.

Kayıp Alman turistin oğlu Laufer, tur şirketinin babasının kaybolmasından 4 gün sonra haber verdiğini belirterek yaşanan olayda suistimal olduğunu öne sürdü. Alman Konsolosluğundan da yardım istediğini dile getiren Lars Laufer, birçok yerde yapılan arama çalışmalarının sonuçsuz kaldığını belirtti.

Arama çalışmalarından sonuç çıkmadı

Lapta polisi, 69 yaşındaki Karl Heinz Weiss'in kaldığı otelde geniş çaplı arama yaparken, polis AKUT ve sivil savunma ekibinin katılımıyla karadan, denizden ve havadan gerçekleştirilen arama çalışmalarında kayıp Alman turiste dair hiçbir ize rastlanmadığı ifade edildi. Lapta polisinin bölgedeki güvenlik kameralarında yaptığı incelemede kayıp turist Weiss'in 22.20 sıralarında otele yakın bir bölgede, otele doğru yürüdüğü görülüyor.