Kuzey Ege Denizi’ndeki fırtına deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. Çanakkale’de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, olumsuz hava koşulları sebebiyle bugün Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe’den 09.00 seferinin saat 11.00’e ertelendiğini duyurdu. Firmadan yapılan açıklamada Kabatepe-Gökçeada hattında bugünkü diğer tüm seferlerin ise iptal edildiği açıklandı.
Çanakkale’de Gökçeada seferlerine fırtına engeli
26.02.2020 - 10:45 | Son Güncelleme: 26.02.2020 - 10:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale’de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi’ndeki fırtına sebebiyle Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Çanakkale,
684064 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/684064.aspx
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