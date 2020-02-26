İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde Van'ın Başkale ilçesine bağlı Gelenler köyünde enkaz altından kurtarılan 14 yaşındaki Emirhan Acar tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Depremde Van'da hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.
Van'da enkazdan yaralı çıkarılan 14 yaşındaki Emirhan hayatını kaybetti
26.02.2020 - 13:30 | Son Güncelleme: 26.02.2020 - 13:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde Van'ın Başkale ilçesine bağlı Gelenler köyünde enkaz altından kurtarılan 14 yaşındaki Emirhan Acar tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Depremde Van'da hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : İran,Van,deprem,enkaz,deprem,
684097 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/684097.aspx
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