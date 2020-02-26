İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde Van'ın Başkale ilçesine bağlı Gelenler köyünde enkaz altından kurtarılan 14 yaşındaki Emirhan Acar tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Depremde Van'da hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.