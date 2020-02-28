Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Göçmenlerin kara ve deniz yoluyla Avrupa'ya geçmesine engel olunmayacağı haberleri üzerine dün geceden itibaren Ayvacık sahillerine gelmeye başlayan mülteciler, botlarla Midilli Adası'na geçmeye başladı. Öte yandan, daha önce Ayvacık sahillerinden Midilli Adası'na yasa dışı geçiş yapmak isterken yakalanıp, ilçede bulunan Göç İdaresine bağlı Yabancıları Geri Gönderme Merkezinde bulunan 400 mültecinin de Midilli Adası'na geçmek için hazırlandığı öğrenildi.