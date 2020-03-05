Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla'da bir deprem meydana geldi! Depremin şiddetinin 3.9 olduğu ifade edilirken derinliğinin de 15.94 km olduğu ifade edildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından da açıklanan depremin şiddeti 3.4 olarak açıklandı. Kandilli de depremin derinliğini 3.4 km olarak açıkladı.