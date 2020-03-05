Muğla'da bir deprem meydana geldi! Depremin şiddetinin 3.9 olduğu ifade edilirken derinliğinin de 15.94 km olduğu ifade edildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından da açıklanan depremin şiddeti 3.4 olarak açıklandı. Kandilli de depremin derinliğini 3.4 km olarak açıkladı.
Muğla'da deprem!
05.03.2020 - 12:59 | Son Güncelleme: 05.03.2020 - 13:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AFAD tarafından paylaşılan son dakika bilgisine göre Muğla'da 3.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi! Depremin merkez üssü Akdeniz olarak açıklandı.
Etiketler : deprem,
685918 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/685918.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER