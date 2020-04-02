Balıkesir'in Bigadiç ilçesinin Yağcılar kırsal mahallesinde temmuz ayında kaybolan 76 yaşındaki Sevim Güler'in kaybolması sonrasında jandarma ekipleri, AFAD ekipleri ve arama kurtarma ekipleri seferber olmuştu. O tarihte verilen ifadeler doğrultusunda bulunamayan Sevim Güler'in 8 ay sonra ormanlık alanda cesedi bulundu. Yağcılar kırsal mahallesinin 6 kilometre uzaklığında jandarma ekiplerinin devriyesi esnasında bulunan cenaze sonrasında olay yerinde incelemeler yapıldı. Cenazenin kıyafetlerinden dolayı Sevim Güler'e ait olduğu iddia edilirken, kesin kimlik tespit işlemleri için cenaze Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Jandarma ekipleri 8 ay sonra yaşlı kadının cansız bedenini buldu
02.04.2020 - 15:17 | Son Güncelleme: 02.04.2020 - 15:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde temmuz ayında kaybolan ve alzheimer hastası olduğu iddia edilen 76 yaşındaki Sevim Güler'in ormanlık alanda cesedi bulundu. 12 Temmuz'da kaybolan Güler'in cansız bedeni kimlik tespit işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : yaşlı kadının cansız bedeni,
693256 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/693256.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER