Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı açıklamasında, “Bu gece saatlerinden itibaren Trakya, İstanbul, Yalova ve Çanakkale ile Balıkesir’in kıyı kesimlerinde başlayacak olan kuvvetli rüzgarın(30-60 kilometre/saat); sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek, ulaşımda aksamalar ile ağaç ve direk devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.