Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı açıklamasında, “Bu gece saatlerinden itibaren Trakya, İstanbul, Yalova ve Çanakkale ile Balıkesir’in kıyı kesimlerinde başlayacak olan kuvvetli rüzgarın(30-60 kilometre/saat); sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek, ulaşımda aksamalar ile ağaç ve direk devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.
Meteoroloji uyardı: Marmara bölgesinde kuvvetli fırtına bekleniyor
04.04.2020 - 13:48 | Son Güncelleme: 04.04.2020 - 13:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara bölgesinde kuvvetli fırtına beklendiğinin bilgisini paylaşarak yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
Kaynak: İHA
Etiketler : marmara,fırtına,
693815 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/693815.aspx
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