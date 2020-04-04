Koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş üstü soka çıkış yasağının ardından gece 24.00 itibariyle yürürlüğe giren 20 yaş altına soka çıkış yasağında İstanbul’da kaç kişinin etkileneceği ortaya çıktı.
Alınan bilgiye göre; son alınan kararla birlikte İstanbul’da 20 yaş altı 4 milyon 570 bin kişi hakkında soka çıkma yasağı geldi. Daha önce 65 yaş üstüne gelen yasakla beraber 1 milyon 157 bin kişinin etkilendiği sokağa çıkma yasağında 16 milyonluk İstanbul’da yaklaşık 5 milyon 750 bin kişiye sokağa çıkma yasağı gelmiş oldu.