Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, ilçeye bağlı Yukarıkozpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 çocuk babası Murat Azer’in aracına henüz belirlenemeyen bir sebeple tabanca ile ateş açıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, kurşunların isabet ettiği Azer’in, olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcılık konuyla alakalı geniş çaplı soruşturma başlattı.