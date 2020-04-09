Olay, ilçeye bağlı Yukarıkozpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 çocuk babası Murat Azer’in aracına henüz belirlenemeyen bir sebeple tabanca ile ateş açıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, kurşunların isabet ettiği Azer’in, olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Savcılık konuyla alakalı geniş çaplı soruşturma başlattı.
Ordu’da 3 çocuk babası adam öldürüldü!
09.04.2020 - 12:32 | Son Güncelleme: 09.04.2020 - 12:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ordu’nun Korgan ilçesinde bir kişi silahla vurularak öldürüldü.
Olay, ilçeye bağlı Yukarıkozpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 çocuk babası Murat Azer’in aracına henüz belirlenemeyen bir sebeple tabanca ile ateş açıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, kurşunların isabet ettiği Azer’in, olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaynak: İHA
Etiketler : ordu,cinayet,silah,story_,
695124 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/695124.aspx
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