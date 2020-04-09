Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında çıkartılan genelge ile büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak’a giriş çıkışlar 3 Nisan tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 15 gün süre ile yasaklanmıştı. Kocaeli ile İstanbul sınırında emniyet güçleri sadece geçişine izin verilen araçların şehre girişlerine izin verirken, Kocaeli’nin Çayırova ilçesi ile İstanbul’un Tuzla ilçesini birbirine bağlayan üst geçit ise iki il arasında geçiş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından tercih edilir hale gelmişti. Son olarak bir gelin ve damadın buluştuğu üst geçitten ulaşımın virüs denetimlerini tehlikeye atma ihtimaline karşın, üst geçit tel örgü çekilerek yaya ulaşımına kapandı. Vatandaşlar ise yasağa rağmen kimliği belirsiz kişilerce parçalanan telleri açarak üst geçidi kullanmayı sürdürdü.

VATANDAŞLARI NE YASAK NE DE TEL ÖRGÜ DURDURABİLDİ

Üst geçit, kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından tel örgü yeniden açılırken, bir çok kişinin üst geçidi kullanarak iki şehir arasında geçiş yaptığı görüldü. Kocaeli’de yaşayan bir çok kişi bu üst geçidi kullanarak Tuzla ilçesi Şifa Mahallesi’nden toplu taşıma ile İstanbul’un her yerine ulaşabiliyor. Yine aynı şekilde İstanbul’da yaşayan kişilerde bu üst geçitten geçerek toplu taşıma ile Kocaeli’de istedikleri bölgeye toplu taşıma aracılığı ile ulaşım sağlayabiliyor.