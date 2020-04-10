Edinilen bilgilere göre, Bitlis il sınırında bulunan Sason ilçesine bağlı Bayramlar köy yolunda heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Heyelan sonrası bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 günlük temizleme çalışması sonrası yol tekrar ulaşıma açıldı.
Sason’da heyelan nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı
10.04.2020 - 17:41 | Son Güncelleme: 10.04.2020 - 17:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Batman'ın Sason ilçesine bağlı Bayramlar köy yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Sason,heyelan,Batman,köy yolu,
695544 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/695544.aspx
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