Edinilen bilgiye göre, Yenipınar Mahallesinde Ali Koç’un kullandığı traktör kontrolden çıkarak devrildi. Traktörün altında kalan sürücü Ali Koç (42) ve kızı Gamze Koç (19) hayatını kaybetti.
Yaralanan Kübra Nur Koç (21) ise ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Devrilen traktör baba ve kızının sonu oldu
23.04.2020 - 16:03 | Son Güncelleme: 23.04.2020 - 16:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya’nın Darende İlçesinde traktörün devrilmesi sonucu baba ve kızı hayatını kaybederken, 1 kişide yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Yenipınar Mahallesinde Ali Koç’un kullandığı traktör kontrolden çıkarak devrildi. Traktörün altında kalan sürücü Ali Koç (42) ve kızı Gamze Koç (19) hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : devrilen traktör,trafik kazası,kaza,
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