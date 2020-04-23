Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Yenipınar Mahallesinde Ali Koç’un kullandığı traktör kontrolden çıkarak devrildi. Traktörün altında kalan sürücü Ali Koç (42) ve kızı Gamze Koç (19) hayatını kaybetti.



Yaralanan Kübra Nur Koç (21) ise ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.