700 yıl önce yapıldı! Aslına uygun şekilde yeniden inşa ediliyor

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan ve yaklaşık 700 yıl önce yapıldığı bilinen tarihi Döngelli Sultan Orhan Camii, aslına uygun şekilde yeniden inşa ediliyor.

Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun kararıyla tescillenen caminin restorasyon projesi, Kandıra Belediyesi tarafından üç aşamalı olarak yürütülüyor. Güncel durum tespit projesi daha önce kurul tarafından onaylanan cami projesinin ikinci aşaması olan ilk yapıldığı dönemdeki halini gösteren proje, mayıs ayında Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandı.

Haziran ayında kurulun gündemine gelecek olan restorasyon projesinin de onaylanmasının ardından, caminin aslına uygun biçimde mevcut yerinde yeniden inşasına başlanacak. Caminin, Orhan Gazi’nin Kandıra yöresini fethettiği 14. yüzyıl başlarında inşa edildiği düşünülüyor.

Ahşap malzeme ve "çandı" adı verilen, ahşap kütüklerin geçmeli şekilde üst üste yerleştirilmesiyle oluşturulan bir teknikle inşa edilen cami, kare planıyla dikkat çekiyor. Bu yapı tekniği, özellikle Karadeniz Bölgesi’nde sıkça kullanılan ve yapıya hem estetik hem de dayanıklılık kazandıran bir yöntem olarak biliniyor.

Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Tarihi ve kültürel mirasımıza sahip çıkmak, geçmişimize olan borcumuzdur. Döngelli Sultan Orhan Camii’nin aslına uygun olarak yeniden inşa edilmesi, sadece bir yapının restorasyonu değil, aynı zamanda tarihimize, kültürümüze ve inancımıza olan saygımızın bir göstergesidir. Bu önemli projeyi hayata geçirerek, gelecek nesillere bırakacağımız en değerli miraslardan birini korumuş olacağız"

Tarihi ve mimari özellikleriyle dikkat çeken Döngelli Sultan Orhan Camii, yapılacak restorasyon çalışmalarıyla yeniden hayat bulacak ve Kandıra’nın kültürel zenginliğine katkı sağlayacak.