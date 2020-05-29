Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin en ilginç göktaşı hikayelerinden biri 1989 yılında Sivas’ta yaşandı. Hikayeyi ilginç kılan ise dönemin acar muhabirlerinden, duayen gazeteci Sirer Doğan’ın bu doğa olayını haberleştirmek ve rakiplerini atlatmak için verdiği inanılmaz mücadele. Filmlere konu olacak göktaşı hikayesi şu şekilde gerçekleşti. 1989 yılında genç bir gazeteci olan Doğan, Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Şeyhhalil köyüne göktaşı düştüğü haberini aldı. Zamanın Valisi, Maden Tetkik ve Arama Bölge Müdürü (MTA) ve DSİ Bölge Müdürünü bilgilendirip onlarla birlikte köye gitti. Düşen 40 kiloluk göktaşı bulundu. Haberini yapan Doğan, haberini özel kılmak için mesleki refleksle 40 kiloluk göktaşını alarak iş yerine götürdü. Yaptığı haberlerde hem göktaşını hem de Sivas’ın adını Dünyaya duyurdu. Göktaşı günlerce Sivas meydanında sergilendi. Ancak gözü gibi baktığı taşı MTA Genel Müdürlüğüne teslim etti. Yüzde 30’ nikel-demir, yüzde 70’i ise silikat minerallerinden oluşan taş, halen MTA Ankara Tabiat Tarih Müzesinde sergilenirken, taştan alınan 24 gramlık bir parça plakete dönüşerek Sirer Doğan’a hediye edildi. Doğan meslek hayatının en unutulmaz anlarından biri olan bu hikayenin bir kanıtı olan bu plakete yıllardır gözü gibi bakıyor.

İhbarı alır almaz olay yerine gitti

Duayen gazeteci Sirer Doğan, göktaşı düştüğü ihbarını alır almaz olay yerine gittiğini belirterek, “Ben gazetecilik ve TRT temsilciliği yaparken 30 Ekim 1989 günü bana ihbar geldi. O anda zamanın Valisi ve daire müdürleri bir köyde okul açılışındaydık. Ben haberi alınca başkaları haber almasın diye habersizce Vali beyi, MTA müdürünü ve Devlet Su İşleri Bölge Müdürünü alarak Yıldızeli'nin Şeyhhalil Köyüne gittik. Taşı buldum, getirdim. Taş bende bir hafta kaldı. Sonra taşı Atatürk anıtının önünde masanın üzerine koyarak sergiledik. Sivas halkının hepsi göktaşını görme şansı buldu” dedi.

24 Milyon lira değer biçtiler

Doğan, 40 kilogramlık göktaşına İsviçre saat fabrikaları tarafından 24 Milyon Türk lirası değer biçildiğini ifade ederek, “Taş şuan MTA Ankara Tabiat Tarih Müzesinde koruma altında, sergileniyor. Fakat taş şuan da çok kıymetlendi. O zamanlarda kıymetliydi. Çünkü Japonya’dan ve Amerika’dan Sivas'a özel uçak geldi. Taşı incelemek üzere. İncelediler gittiler. Ama taş şuan da Türk parası ile ederi 24 Milyon lira ediyor. Ama bana 24 kuruş vermediler. Amerika ve Japonya’da inceleme yapıldı. MTA tarafından raporu hazırlandı. Makaleler yazıldı, kayıtlara geçildi. Şuan da 40 kilogram olarak Ankara’da sergileniyor. Bu 40 kilonun değeri de İsviçre saat fabrikaları tarafından 24 Milyon lira olarak değerlendiriliyor” diye konuştu.

Kendisine hediye edilen parçaya gözü gibi bakıyor

Doğan, MTA tarafından kendisine taştan kesilen 24 gramlık parçanın bulunduğu bir plaket hediye edildiğini ifade edip, “ Bana 24 gramlık bir plaket verdiler. Sağ olsunlar beni unutmadılar. 50 yıllık gazetecilik, 30 yıllık TRT’çilik hayatımda en önemli hatıralarımdan bir tanesi de bana hediye ettikleri bu göktaşı plaketi. Tabi onu saklıyorum. Gök cisimleri ile ilgilenenler istediler. Mümkün değil vermedim. Hatıra bana. Her şey para değil. Para için elindeki hatırayı vermenin bir anlamı yok” şeklinde konuştu.