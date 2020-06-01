Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Etkisiz hâle getirilen teröristlerden birinin, Bitlis Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş'un şehit edildiği saldırının faillerinden "Doktor-Kendal" kod adlı Veysel Altun, diğerinin "Şoreş Tatvan" kod adlı Adem Çelebi olduğu belirlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter hesabından "Kanın yerde kalmadı... Rahat uyu Kahraman Jandarma Şehit Binbaşı Zafer Akkuş...Bu gece Bitlis'te arkadaşların, Kendal kod adlı Veysel Altun'u… ila cehenneme zümera" paylaşımında bulundu. Soylu, Tunceli kırsalında da üç teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı. Bu arada Akkuş'un binbaşılıktan yarbaylığa terfi ettirildiği ancak karar tebliğ edilmeden önce şehit olduğu bildirildi.

POLİS KATİLİ TESLİM OLDU

Öte yandan Diyarbakır'da önceki gün "dur" ihtarına uymayıp polis memuru Atakan Arslan'ın şehit edip kaçan M.E.C. Bağlar Polis Merkezi Amirliğine giderek teslim oldu.

Şehit babaya veda

Diyarbakır’da silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Atakan Arslan, Samsun’da son yolculuğuna uğurlandı. Törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, şehidin yakınlarına

taziyelerini iletti. Şehidin eşi Gözde Arslan Bakan Soylu’ya, “Çocuğum için sabrediyorum, helalleşemedik bile” dedi. Şehidin üç yaşındaki kızı Eylül Asel’in babasının tabutuna sarılıp veda etmesi herkesi hüzünlendirdi.

Çukurca kahramanları dualarla

Hakkâri'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan iki asker memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Uğur Bora, Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Yolkonak beldesinde, Şehit Piyade Er Mehmet Günay ise Hatay'ın Altınözü ilçesinde düzenlenen törenlerin ardından dualarla toprağa verildi.