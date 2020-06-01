Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Çukurova Belediyesi, Toros Mahallesi 78026 Sokağa maddi durumu iyi olmayan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için giysi toplama kutusu yerleştirdi. Yardımsever vatandaşlar ise bu kutuya kullanmadıkları giyilecek durumdaki kıyafetlerini bırakıyor belediye ise bunu muhtaç vatandaşlara dağıtıyordu.



Atık kağıt toplayan bir kişi ise kutunun kapısını açıp içindeki giysileri el arabasına koymaya başladı. Bu durumu gören bir vatandaş ise hırsızlık anını cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip polisi aradı.



Bu arada atık kağıt toplayıcıları giysileri aldıktan sonra gözden kayboldu.



Görgü tanığı Murat Karabuluter (39) fakir insanlar için toplanan kıyafetlerin bile çalınmasının çok üzücü olduğunu, hırsızların iyi kıyafetleri seçip kötüleri de bıraktığını söyledi.