Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sporculuk kariyerindeki başarılarının yanı sıra çevre kirliliği ve global sıcaklık artışı gibi konulara dikkati çekmek için Salda Gölü'nden Antarktika'ya kadar birçok yerde dalış yapmış olan Ercümen, yıllar boyunca yaptığı çalışmaların BM Kalkınma Programı tarafından fark edilmesinin kendisi için çok büyük bir gurur olduğunu söyledi. Ercümen, BM Kalkınma Programı ile birlikte ilk çalışmalarını İstanbul Boğazı'nda temizlik yaparak gerçekleştirdiklerini belirten Ercümen “Uzun soluklu bir proje bu. İtalya'da atılan bir atık kendini Türkiye sularında bulabiliyor veya bizim buradan attığımız bir atık, dünyanın başka bir ucuna gidebiliyor. O yüzden aslında yapmaya çalıştığımız global bir sorunu durdurmak” diye konuştu.

Son 25 senedir hayat alanının bir nevi denizler olduğunu dile getiren Ercümen, sözlerine şöyle devam etti: Son yıllarda balıklardan daha çok plastiklerin arasında yüzüyorum. Koronavirüs döneminde de atık eldiven ve maskelerin sayısı çok arttı. Bunların doğru şekilde izole edilmeden atılması virüsün yayılması için de çok büyük risk taşıyor.