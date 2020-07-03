Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Daday ilçesinde ikamet eden bir aile, Kastamonu’dan gelen misafirlerini evinde ağırladı. Aile, bir süre sonra rahatsızlanması sonucu Kastamonu’da özel bir hastaneye müracaat etti. Burada yapılan yeni tip korona virüs hastalığı testinde ailede Covid-19 hastalığı görüldü. Aile, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, aile ile temasta olduğu öğrenilen kişilerin tespiti için çalışmalar devam ediyor. Aynı aileden iki kişi de Covid-19 hastalığı görülmesi üzerine ailenin ikamet ettiği apartman da karantinaya alındı.

Öte yandan yetkililer, hassas bir dönemden geçildiğini belirterek, bu yüzden maske takılması gerektiğini ve sosyal mesafe kurallarına da uyulmasını istedi. Ayrıca Daday’da görülen yeni tip korona virüs vak'ası, şu ana kadar ilçede ilk kez görülmüş oldu.