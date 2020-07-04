Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sakarya'nın Hendek ilçesine bağlı Yukarıçalıca mevkiindeki “Türkiye’nin en büyük havai fişek deposu" olan fabrikada dün saat 11.10’da henüz bilinmeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Alınan bilgiye göre yaklaşık 110 ton patlayıcı havai fişeğin olduğu fabrikadaki patlama sesi, yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki kentin birçok noktasından duyuldu. 186 kişinin istihdam edildiği fabrikadaki peş peşe yaşanan dört patlamada ilk belirlemelere göre dört kişi hayatını kaybetti, 108 kişi yaralandı. 3 kişiye ise ulaşma çalışmaları sürüyor. Patlamadan sonra fabrikada yangın çıkarken havaya kimyevi gaz yüklü dumanlar yükseldi. Gökyüzüne doğru çıkan havai fişekleri, ardı ardına patladı.

Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama

DEPREM ZANNEDİP FIRLADILAR

Patlama sesiyle korkuya kapılan ve deprem olduğunu zanneden pek çok kişi evlerinden sokağa fırlarken bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çevre şehirlerden de yangını söndürmek için destek ekipleri geldi.

48 YARALI TABURCU EDİLDİ

108 yaralı, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. 48 yaralı taburcu edilirken biri ağır 60 kişinin tedavisi sürüyor. Öte yandan, görgü tanıkları, fabrikanın deposunun patladığını, çok yüksek bir ses işitip basınçla sarsıldıklarını, deprem zannedip korktuklarını ve patlama alanının 25 kilometreye kadar yayıldığını anlattı.

Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama anı kamerada

DENETLENİYORDU

Vaka mahalline intikal eden Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ilk incelemeleri sonrası yaptığı açıklamada “AFAD, Sağlık, İtfaiye UMKE, Jandarma, Emniyet; bütün birimlerimiz burada. Fabrika etrafında bütün güvenlik tedbirleri alındı. Havai fişek fabrikası olduğu ve patlamalar devam ettiği için şu an müdahale edemiyoruz, durunca edeceğiz. Yakından takip ediyoruz. Bütün çevre güvenliğini aldık, vatandaşların yaklaşmasına müsaade etmiyoruz" diye konuştu. Fabrikadaki denetimlerin en son üçüncü ayda yapıldığını belirten Vali Kaldırım “Sürekli denetlenen bir yer. Ama böyle bir patlama meydana geldi. Sebebinin bulunması için çalışmalar devam ediyor” dedi.

PAKDEMİRLİ’DEN TAKVİYE EKİP

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Orman Genel Müdürlüğümüze bağlı bir yangın söndürme uçağı, iki yangın helikopteri ve 15 arazözü takviye olarak bölgeye gönderdik. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Sakarya'ya büyük geçmiş olsun. Yaralılara acil şifalar diliyorum" ifadesini kullandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de “Allah hepsini korusun. Bütün dualar ve gayretler onlar için” açıklamasında bulundu.

Patlamada yaralanan genç konuştu

ÜÇ BAKAN BÖLGEDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hendek’e geldi. Bakanlar, bölgeyi havadan inceledi, yetkililerden bilgi alıp yaralılarla görüştü. Soylu, “7 kişilik bir kaybımız var, 4’ü vefat. 3’ünü de arama tarama çalışmalarına devam ediyoruz” bilgisini verdi. Koca da “108 kişiye ulaştık. Yirmi kişi işe gelmemiş. Çıkan koyu duman özellikle tansiyon, solunum sıkıntısı çeken ve benzeri hastalar için riskli. İlk 12 saat önemli. Maskeli olunması, dışarı çıkılmaması, kapı ve pencerelerin dikkatli açılmasını tavsiye ediyoruz” dedi. Selçuk ise “186 çalışanımızın ailelerine teker teker ulaşıyoruz. Onların dışında ziyaretçiler varsa araştırıyoruz” diye konuştu.

11 YILDA BU DÖRDÜNCÜ PATLAMA

İş adamı Yaşar Coşkun’a ait Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikasındaki patlamanın ilk olmadığı ortaya çıktı. 2009 yılında meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybetmiş, 37 kişi de yaralanmıştı. Fabrikada Şubat 2011’deki patlamada bir işçi öldü, dört işçi de yaralandı. Son olarak Aralık 2014’te aynı fabrikadaki patlamada da bir işçi vefat etti, iki işçi yaralanmıştı. Bugüne kadar toplam üç işçinin can verdiği, 43 işçinin yaralandığı fabrikada, ramazan ayında atılan topların yanısıra çeşitli havai fişekler de üretiliyor.

Havai fişek fabrikasından geriye beton bloklar kaldı

TEDBİRLERDE HATA OLABİLİR

Patlayıcı Yüksek Mühendisi Yüksel Marav patlamaya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: Bu tesiste daha önce de patlamalar olması, tesiste bir şeylerin yanlış gittiği şeklinde yorumlanabilir. Tesis içinde alması gereken tedbirlerin uygulanmasında bir hata olabilir. Sadece yangın çıkarsa önlenir; ama bu tür durumlarda patlamaları engellemek imkânsız. Kimyasal malzeme var, soğutması çok zor.

KİMYASALLAR MI SICAKLIK MI TETİKLEDİ?

Öte yandan, patlamanın sebebi araştırılıyor. Yetkililer, patlamanın havai fişeklerdeki kimyasallar sebebiyle mi yoksa artan hava sıcaklığı yüzünden mi meydana geldiği tahminleri üzerinden de değerlendirmelerini sürdürüyor. Çalışmalar sona erdiğinde alınacak numuneler gerçeği ortaya koyacak.

PATLAMANIN ÜRKÜTÜCÜ BOYUTU

Fabrikadaki patlamanın ardından çıkan yangın, havadan görüntülendi. Drone ile çekilen görüntüler, patlamanın boyutunu gözler önüne seriyor. Patlamaların devam etmesi nedeniyle ekipler, müdahalede zorluk yaşadı. Bir yangın söndürme uçağı ile iki yangın helikopteri, fabrikaya havadan müdahale etti. Fabrikanın şehir merkezinden uzakta yer alması, binaların birbirinden bağımsız ve tek katlı olması, çalışanların bir kısmının Kısa Çalışma Ödeneği çerçevesinde iş yerinde bulunmaması daha fazla can kaybı yaşanmasını engelledi.

EVLERİNİZDEN ÇIKMAYIN, DUMANLARI SOLUMAYIN!

Patlamalarla havayı saran gazlar nedeniyle "radyasyon sızıntısı" olacak mı sorusuna AFAD'dan "Hayır" cevabı gelirken, dumanlar kimyasallarla dolu olduğu için Kızılay'dan "evlerden çkılmaması" yönünde ikazlar yapıldı. Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, patlamanın ardından "kimyasal gaz" uyarısında bulundu. Kızılay Afet ekiplerinin bölgeye intikal ettiğini belirten Dr. Kınık “Yaşadığımız bir kimyasal kaza. KBRN olaylarında, sıcak bölgenin izole edilmesi ve buradan oluşabilecek havaya yayılan dumanın zehirli olabileceğini düşünerek tedbir alınması gerekiyor. Patlamanın yaşandığı bölgeye yakın yerleşim yerlerindeki insanların evlerine girip, kapı ve pencerelerini kapatarak dumanı solumaması gerekiyor. Yoğun duman varsa, kapı eşiklerine ıslak havlu konulabilir. Dumanın dağılmasını beklemeleri gerekiyor. Dumanın kokusunu ve rengini görmeyene kadar, yani dumanlar dağılana kadar evlerinden çıkmasınlar. Kimyasal olarak sağlığı olumsuz etkileyebilecek bir gaz” ikazında bulundu.

"YEMEKHANEDEN 10 METRE İLERİYE UÇTUM"

Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilen 29 yaralıdan biri olan Recep Ersoy, olay anını şöyle anlattı: "Yemekhanedeydim. Patlama beni 10 metre fırlattı. Ağlayasım geliyor. Camdan dışarı atladım. Dışarı çıktım ama 3-4 patlama daha duydum. Ondan sonra da zaten ormandan baktığımda fabrika yerinde yoktu. Sadece patlıyordu." Ersoy, patlama yeri ile arasında 40 metreden az mesafe olduğunu, patlamanın jelatin veya maytap bölümünden kaynaklandığını düşündüğünü dile getirdi. Sol kolunda kesik ve vücudunda şişlikler bulunan Ersoy, tedavisi sonrası taburcu edildi. Patlamada yaralanan Müzeyyen Topaloğlu'nun kızı Burcu Yılmaz da annesinin sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti. Patlamayı Akyazı'daki evlerinden işittiklerini belirten Yılmaz, önce deprem sandıklarını, sonra havai fişek fabrikasının patladığını öğrenince direkt oraya gittiklerini kaydetti.

EMİSYONLARIN GÜZERGÂHI AKDENİZ

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, atmosfere karışan emisyonların beş gün içinde Akdeniz’e doğru yol alacağı; ancak gazların muhtemel güzergâhında yağış beklenmemesi sebebiyle Türkiye’yi terk etmesinin öngörüldüğü belirtildi.