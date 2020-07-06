Edinilen bilgiye göre, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 88'i serviste 1'ü yoğun bakımda olmak üzere toplam 89 pozitif vak'anın tedavileri sürüyor. D.D. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, kentte virüsün ilk görüldüğü andan itibaren ölenlerin sayısı ise 15'e yükselmiş oldu.
Karabük'te koronavirüsten ölenlerin sayısı 15'e yükseldi
06.07.2020 - 14:52 | Son Güncelleme: 06.07.2020 - 14:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Karabük'te 89 pozitif vak'anın tedavisi hastanede sürerken, 1 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti. Salgın sürecinden itibaren kentte ölüm sayısı 15'e yükseldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : koronavirüs,karabük,ölü sayısı,bilanço,covid-19,
716069 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/716069.aspx
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