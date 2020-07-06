Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarihi yarımada içindeki Yalova köyü Ilgardere mevkiinde 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı orman yangını çıktı. Şiddetli rüzgarın tesiriyle kısa sürede büyüyen yangın, Çanakkale İskele Meydanı başta olmak üzere birçok yerden görülüyor. Yoğun dumanların yükseldiği bölgede Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor.

Orman Genel Müdürlüğü ateş kuşlarının Çanakkale için havalandığını açıkladı. Bölgeye 2 uçak, 13 helikopter, 75 arazöz, 7 dozer sevk edildi. Muğla'dan gelen yangın söndürme uçağının 15 ton su kapasiteli olduu, diğer helikopterlerin ise 2,5 ton su kapasiteli olduğu öğrenildi.

Şiddetli poyrazın ekiplerin işini güçleştirdiği, çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanın alevlere teslim olduğu bildirildi.

BAKAN PAKDEMİRLİ YANGIN BÖLGESİNE HAREKET ETTİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gelibolu'daki orman yangını ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Orman Genel Müdürümüz bölgeye intikal etti. Çalışmalar sürüyor. Tüm ekiplerimiz orada. Helikopter filomuzun çok önemli bir kısmı orada. Yangına şu an 20 helikopter, 2 tane amfibik uçak, 107 arazöz, 7 dozer ve 400 personelle müdahale ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa'daki son programını iptal ederek Çanakkale'deki yangın bölgesine hareket etti